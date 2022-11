காலைலயே கண்ணைக் கட்டுதே! கலர் கலரான வாக்குறுதி.. தேதி குறித்த பாஜக அண்ணாமலை! பறந்த அறிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : குழந்தை முதல் முதியவர் வரை பாமர மக்கள் எல்லாம் பரவலாக பயன்படுத்தும் அத்தியாவசியமான பால் விலை ஏற்றத்தை பாஜக வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது. விடியல் நேரத்தில் பால் விலையை பார்த்தால் கண்கள் இருட்டுகிறது என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

தமிழக அரசின் ஆவின் நிறுவனத்தில் பால் உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று பசும்பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.32லிருந்து, ரூ.35ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதேப்போல் எருமைப்பால் கொள்முதல் விலை 41ல் இருந்து 45க்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த விலை உயர்வை ஈடுகட்டும் வகையில் ஆரஞ்சு நிற பால் பாக்கெட்டின் விலை லிட்டருக்கு 60 ரூபாயாக மாற்றி அமைத்துள்ளது. இதற்கு தமிழகம் முழுவதும் கடும் கண்டனம் எழுந்து வருகிறது. இதனால் டீ, காபி உள்ளிட்டவற்றின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

The BJP strongly condemns the increase in the price of essential milk, which is widely consumed by the common people from children to the elderly. Tamilnadu BJP president Annamalai said that if you see the price of milk at dawn, your eyes will get dark.