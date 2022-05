90% அமைச்சர்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது! மழை பெய்தால் கூட திராவிடமாடல் தான் காரணமாம்! அண்ணாமலை காட்டம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் 90 சதவீத அமைச்சர்களுக்கு டெல்லிக்கு சென்றால் ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூட முடியாதவர்கள் எனவும், விமானம் மூலம் ஏற்றி விட்டால் கூட தனியாக டெல்லி சென்று ஒரு பைசா நிதியை கூட அவர்களுக்கு பெற தெரியாது பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

'திராவிட மாயை' என்ற புத்தகத்தின் வெளியீட்டு விழா சென்னை மயிலாப்பூரில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு புத்தகததை வெளியிட்டார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை,. "திராவிடம் என்பது குழப்பம் நிறைந்த ஒன்று. திமுக தொடங்கப்பட்டதே குழப்பத்தில் தான்" என்றார்.

'திராவிட மாடல் அரசு' அம்பேத்கரின் எண்ணங்களை பிசகாமல் நிறைவேற்றுகிறது..! முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

English summary

BJP Tamil Nadu leader Annamalai has slammed 90 per cent of Tamil Nadu ministers for not being able to speak English if they go to Delhi and for not being able to go to Delhi alone and receive a penny of funding even if they are airlifted.