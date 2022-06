சீமான் போல் எனக்கும் ஒரு ஆசை.. அதிமுகவை அழிச்சுட்டு வளரனும்னு எண்ணமே இல்லை.. பாஜக அண்ணாமலை தடாலடி..!

Chennai

சென்னை : அதிமுக மூத்த தலைவர் பொன்னையனின் கருத்துக்குப் பிறகு அதிமுக - பாஜக தலைவர்கள் இடையே கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், அதிமுகவை அழித்து தான் பாஜகவை வளர்க்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

மழை விட்டாலும் தூவானம் விடவில்லை என்பது போல அதிமுக பாஜக இடையேயான கூட்டணி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலின் போது உடைந்த பிறகு அவ்வப்போது சச்சரவுகள் மூத்த நிர்வாகிகளிடையே தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது.

அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் வெளிப்படையாக பாஜக மீது எந்தவித குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைக்காத நிலையில் இரண்டாம் கட்டத் தலைவர்கள் பலரும் அவ்வப்போது பாஜகவை காரசாரமாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

BJP Tamil Nadu leader Annamalai has said that there is no need to destroy the AIADMK and develop the BJP as there are clashes between AIADMK and BJP leaders after AIADMK senior leader Ponnaiyan's remarks.