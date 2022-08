சாதி கொடுமைகளை அகற்றிய ஆர்எஸ்எஸ்.. அம்பேத்கர் சொன்னதை தெளிவா படிங்க திருமா.. பாஜக நாராயணன் அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்துக்கள் குறித்து அவதூறு பேசுவதை கைவிட்டு உண்மையிலேயே பாதிக்கப்படும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க முயற்சி செய்யவேண்டும் என திருமாவளவனைச் சாடியுள்ளார் பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் நாராயணண் திருப்பதி.

எந்த மதங்களை திருமாவளவன் உயர்த்தி பிடிக்கிறாரோ, போற்றுகிறாரோ, அந்த மதங்கள் தான், மற்ற மத நம்பிக்கைகளை புறந்தள்ளி, தங்களின் மத நம்பிக்கைகளை உலகம் முழுவதும் எப்படியாவது கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதோடு சகிப்பு தன்மையற்று அடிப்படைவாதத்தை முன்னிறுத்துகின்றன என விமர்சித்துள்ளார் நாராயணண் திருப்பதி.

இந்துக்களை ஒன்றாகத் திரட்டுவதற்கு சாதி வெறியை தூண்டினால் போதும் என்பதால் அப்படிச் செயல்படுகிறார்கள் என விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் பேசியது குறித்து பாஜக மாநிலத் துணைத்தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

BJP state vice-president Narayanan Tirupathi has slammed Vishika leader Thirumavalavan and said that he should stop slandering Hindus and try to speak for the oppressed people who are really suffering and should read Ambedkar's opinion about RSS.