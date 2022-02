கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிய பாஜக..! அதிமுகவில் இணைந்தும் சுயேட்சையாகவும் களம் காணும் பாஜகவினர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து பாஜக வெளிவந்துள்ள நிலையில் திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல மாநகராட்சிகளிலும், நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில், பாஜகவினர் அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் இணைந்தும், சுயேட்சையாகவும் பாஜகவினருக்கு எதிராகவே போட்டியிட்டு வருகின்றனர்

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போது ஆளும் கட்சியான திமுகவும், எதிர்க் கட்சியாக உள்ள அதிமுகவும் நடைபெற உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்க தயாராகி வருகின்றன. குறிப்பாக மாநகராட்சிகள், முக்கிய நகராட்சிகளை கைப்பற்றுவதில் இருவருக்கும் போட்டா போட்டி நிலவுகிறது.

As the BJP withdrew from the AIADMK alliance, the BJP has joined hands with the AIADMK in several corporations, municipalities and municipalities, including Dindigul, and is competing independently against the BJP.