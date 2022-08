சரவணன் பாஜகவில் இருந்து விலக இது மட்டும் காரணமல்ல.. ஏற்கனவே.. உடைத்துப் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

நெல்லை : ஓபிஎஸ்ஸோ, ஈபிஎஸ்ஸோ.. யாராக இருந்தாலும் சரி, பாஜக அதிமுகவுடன் தான் கூட்டணி வைக்கும் என்று உறுதியாகக் கூறியுள்ளார் பாஜக எம்.எல்.ஏ நயினார் நாகேந்திரன்.

நெல்லையில் முத்தாரம்மன் கோவிலில் ஆடி மாத கொடை விழா இன்று நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

அன்னதானத்தை திருநெல்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பாஜக சட்டமன்ற கட்சி தலைவருமான நயினார் நாகேந்திரன் தொடங்கி வைத்தார். அதன் பிறகு செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டி அளித்தார்.

English summary

