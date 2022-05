பானிபூரி விக்கிறது அவ்வளவு கேவலமா? உங்களால முடியுமா? வரிந்து கட்டி வந்த வானதி! ஓ ஸ்கெட்ச் அவருக்கா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வட மாநிலத்தவர்கள் தமிழகத்தில் பானி பூரி தான் விற்கிறார்கள் என திமுகவினர் தொடர்ந்து பேசி வரும் நிலையில், பானிபூரி விற்பது கேவலமா என பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் 37ஆவது பட்டமளிப்பு விழா இன்று இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழக உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி, தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசிய அமைச்சர் பொன்முடி, "நீங்கள் இந்தி கற்றுக் கொண்டால் ஒருவருக்கு வேலை கிடைக்கும் என்று யாரோ சொன்னார்கள். உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதா? எங்கள் நகரமான கோயம்புத்தூரில் சென்று பாருங்கள், இந்தி பேசுபவர்கள் அங்கு பானிபூரி விற்கிறார்கள் " என பேசினார்.

English summary

BJP mla Vanathi Srinivasan was angry questioned whether it is disgusting to sell Panipuri as the DMK continues to say that the northerners are selling Panipuri in Tamil Nadu.