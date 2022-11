காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் சமூக நீதிக்கு எதிரான கட்சிகள்னு சொல்றாரா ஸ்டாலின்? - கொளுத்திப்போடும் வானதி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 10% இட ஒதுக்கீடு தீர்ப்பு, சமூக நீதி போராட்டத்தில் பின்னடைவு எனச் சொல்லும் மு.க.ஸ்டாலின், காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகள் சமூக நீதிக்கு எதிராக செயல்படுகிறது என்று சொல்ல வருகிறாரா என பாஜக எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய முன்னேறிய வகுப்பினர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று அளித்த தீர்ப்பு, சமூக நீதியை வென்றெடுப்பதற்கான நூற்றாண்டு கால போராட்டத்தில் ஒரு பின்னடைவு என்று திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவினருக்கான 10 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு, பா.ஜ.க.வின் 'சம நீதி' கொள்கைக்கு கிடைத்த வெற்றி என பாஜக எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.

10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு பற்றி தவறாக பிரசாரம் செய்யாமல், காலங்காலமாக, இட ஒதுக்கீடு கிடைக்காமல், பாதிக்கப்பட்டு வந்த ஏழைகளுக்கு இட ஒதுக்கீடு கிடைப்பதற்கு தி.மு.க அரசு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வானதி சீனிவாசன்.

நாளை உருவாகும் புதிய காற்றழுத்தம்.. நவ.10 முதல் சென்னை உள்பட தமிழகத்தில் மிக கனமழை.. வானிலை மையம்

English summary

BJP MLA Vanathi Srinivasan says that EWS quota verdict is victory for bjp's equal justice policy BJP MLA Vanathi Srinivasan has questioned whether MK Stalin, who says that the 10% EWS reservation verdict is a setback in the struggle for social justice, is saying that the Congress and CPIM are working against social justice.