"உங்களுக்கு தகுதி இல்லை.. உங்க அட்வைஸ் தேவையும் இல்லை" சி.வி.சண்முகத்திற்கு பாஜக நாராயணன் பதிலடி

சென்னை: வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுக உடன் பாஜக கூட்டணி அமைக்கும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் சொன்னது சர்ச்சையான நிலையில், இதற்கு பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டத்தில் தமிழக அரசுக்கும் என்எல்சி நிர்வாகத்திற்கும் எதிராக அதிமுக சார்பில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட அதிமுக எம்பி சி.வி.சண்முகம் சில பரபர கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.

வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணி அமைக்கும் என அவர் கூறியது சர்ச்சையைக் கிளப்பியது. இதனிடையே இதற்கு பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

Narayanan thirupathy says CV Shanmugam has no right to speak BJP: Narayanan thirupathy reply to CV Shanmugam for his speech about BJP DMK alliance.