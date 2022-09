தொடரும் பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு சம்பவங்கள்.. தலைமை செயலகத்தில் குவிந்த பாஜக நிர்வாகிகள்.. பின்னணி!

Chennai

சென்னை: பாஜக நிர்வாகிகளின் வீடுகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று பாஜக சார்பாக உள்துறை செயலிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள பாஜக பிரமுகர்கள், பாஜக அலுவலகங்களில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டுள்ளன. இதனால் கோவை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பாஜக நிர்வாகிகளின் வீடுகள், அலுவலகங்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து பாஜக தரப்பில் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர் கெட்டுள்ளதாகவும், பாஜக நிர்வாகிகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன.

A request has been submitted to the Home Secretary on behalf of the BJP to provide security to the houses of the BJP officials.