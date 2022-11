மனுஸ்மிருதி கொடுத்தால்.. பெரியார் தமிழை கேவலமாக பேசியதாக நோட்டீஸ் கொடுப்போம்.. பாஜக "பளீர்" பிளான்?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன், 'மனுஸ்மிருதி' நூலை அச்சிட்டு அதனை பொதுமக்கள் மத்தியில் வழங்கினார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் நேற்று(நவ.06) இது அக்கட்சியினரால் ஒரு இயக்கமாகவே கொண்டு செல்லப்பட்டது. இந்நூலில் பெண்கள் குறித்து எழுதப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை பகிரங்கப்படுத்தவே இந்த இயக்கம் நடத்தப்பட்டதாக விசிக கூறியது.

இந்நிலையில் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், பெரியார் தமிழ் குறித்து பேசிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை நோட்டீஸாக மக்களிடம் விநியோகிக்க வேண்டும் என வலதுசாரி அமைப்புகள் திட்டமிட்டுள்ளன. இதற்கு பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா வரவேற்பளித்துள்ளார்.

English summary

Thol Thirumavalavan, the leader of the VCK, printed the book 'Manusmriti' and distributed it among the public. It was carried as a movement by the party yesterday (November 06) across Tamil Nadu. VCK said that the movement was held to publicize the views written about women in the book. In this case, in order to protest against this, the right-wing organizations have planned to distribute Periyar's controversial comment about Tamil as a notice to the people. Senior BJP leader H. Raja has welcomed this.