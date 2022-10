"திமுகவின் நாடகங்கள்" அக்.27ல் தமிழகம் முழுவதும் பாஜக ஆர்ப்பாட்டம்.. அண்ணாமலை அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுக அரசைக் கண்டித்து அக்டோபா் 27ல் பாஜக சாா்பில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று மாநில தலைவா் அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளாா்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்றக் குழு, மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்கள் உட்பட அனைத்து தொழில்நுட்ப அல்லது தொழில்நுட்பம் அல்லாத கல்வி நிறுவனங்களிலும் பயிற்று மொழி கட்டாயமாக இந்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளது.

இதற்கு திமுக தரப்பில் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தி திணிப்பு மற்றும் ஒரே பொது நுழைவுத் தேர்வு திட்டத்தை மத்திய அரசு திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி திமுக இளைஞர் அணி மற்றும் மாணவர் அணி சார்பில்,தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

2 பேரின் காதில் கிசுகிசுத்த வைத்தி.. “ஓபிஎஸ், ஸ்டாலின் ரகசிய மீட்டிங் நடந்ததா?” அப்படியே கேட்டுச்சே!

English summary

Tamilnadu BJP president Annamalai has announced that Protest will be held in all districts on behalf of BJP on October 27 to condemn the DMK government.