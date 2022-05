பேரறிவாளனை விடுதலை செய்ய கூடாது- இலங்கைக்கு நாடு கடத்தனுமாம்.. ட்வீட் போட்டு டோஸ் வாங்கும் சு.சுவாமி

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் பேரறிவாளனை உச்சநீதிமன்றம் விடுதலை செய்தால் அவரை இலங்கைக்கு நாடு கடத்த வேண்டும் என்று பாஜக எம்.பி. சுப்பிரமணியன் சுவாமி தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த பதிவை நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருவதுடன் ராஜீவ் காந்தி படுகொலையில் சுப்பிரமணியன் சுவாமிக்கு உள்ள தொடர்பு குறித்து ஜெயின் கமிஷன் எழுப்பிய சந்தேகங்களையும் பட்டியலிட்டு விமர்சித்து வருகின்றனர்.

ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார் பேரறிவாளன். ராஜீவ் கொலை வழக்கில் 7 தமிழர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பது தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு. ஆனால் தமிழக ஆளுநரோ இதனை ஏற்க மறுத்து ஜனாதிபதியின் பரிந்துரைக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டார்.

ராஜீவ் கொலை வழக்கு:30 ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அனுபவித்த பேரறிவாளனை விடுதலை செய்வதே தீர்வு-உச்சநீதிமன்றம்

English summary

BJP's Subramanian Swamy tweets If the SC grants mercy to LTTE’s Perarivalan, then he should be deported to Sri Lanka since he is a Srilankan. He having joined LTTE and by SC judgment of 1999 was to be hanged got mercy commutation. Is SC going to give him another mercy consideration and free him?.