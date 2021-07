"கொங்குநாடு"... தமிழ்நாட்டை அவ்வளவு ஈசியாக பிரித்து விட முடியுமா.. சாத்தியங்கள் இருக்கிறதா?

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: கொங்குநாடு என தனி மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தை மத்திய பா.ஜ.க. அரசு உருவாக்க முயற்சிக்கிறதா? என்கிற விவாதம் களைகட்டி வருகிறது. ஆனால் கொங்குநாடு தனி மாநில கோரிக்கை வலிமையாக எழாத நிலையில் இதற்கான சாத்தியங்கள் மிக மிக குறைவு என்கின்றனர் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

Kongu Nadu! BJPயின் குறி! DMK என்ன செய்ய போகுது?

நாடு விடுதலை அடைந்த காலத்தில் இருந்தே மாநில பிரிவினைகளுக்கான முழக்கங்கள் இருந்து வருகின்றன. தென் மாநிலங்களை உள்ளடக்கிய திராவிட நாடு கோரிக்கையை ஒரு காலத்தில் இன்றைய தமிழகத்தை ஆளும் தி.மு.க. அரசு முன்வைத்திருந்தது.

வட இந்தியாவில் இன்னமும் பல தனி மாநில கோரிக்கைகள் உயிர்ப்போடுதான் இருக்கின்றன. 2014-ம் ஆண்டு மத்தியில் ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் அரசால் தென்னிந்தியாவில் தெலுங்கானா தனி மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டது. முன்னதாக வாஜ்பாய் ஆட்சிக் காலத்தில் உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.

5 தொகுதிகள் அடங்கிய பட்டியல்... திமுகவிடம் கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சி கொடுத்த லிஸ்ட்..!

English summary

Here is an article about Kongu Nadu State or Union Territory. According to the Senior Political leaders, Kongu Nadu State or Union Territory is not possible immediately.