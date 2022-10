தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவுக்கு இணையாக பாஜக! ஆனால் ‘அவங்க’ ஒன்னு சேரணும்! பஞ்சாயத்து பேசும் பாஜக பிரபலம்?

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பான மோதல் நாளுக்கு நாள் உச்சத்தை எட்டி வரும் நிலையில் பாஜக இரு தரப்பினரையும் ஒன்றாக பயணிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அதனை உண்மையாக்கும் வகையில் பாஜக பிரமுகர் கரு. நாகராஜன் அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஒன்று சேர வேண்டுமென வெளிப்படையாக அழைப்பு விடுத்து இருக்கிறார்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்குப் பிறகு தற்போதைய நிலவரப்படி சசிகலா, டிடிவி தினகரன், எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ,பன்னீர்செல்வம் என அதிமுக பல அணிகளாக சிதறுண்டு கிடக்கிறது. இதனால் பிரதான அரசியல் எதிரியான திமுகவுக்கே லாபம் என்கின்றனர் அதிமுக தொண்டர்கள்.

டிடிவி கட்சி ஆரம்பித்து விட்ட நிலையில், சசிகலா அதிமுகவை ஒன்றிணைப்பேன் என கூறி வருகிறார். தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் பல்வேறு அரசியல் சூழல்களில் பாஜக, பாமக, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீவிரமாக கருத்துக்களை முன்வைத்து வரும் நிலையில் அதிமுக அதிகார மோதல் காரணமாக பிரதான எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட முடியாத நிலை உள்ளது.

