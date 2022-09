”அண்ணாமலை நிச்சயமாக யூதாஸ் தான்” இது அனைவருக்கும் தெரியும்.. சீனுக்குள் வந்த மனோ தங்கராஜ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நான் இயேசு அல்ல, அடித்தால் திருப்பி அடிப்பேன் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேசியதற்கு, அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சுதந்திர போராட்ட வீரர் பூலித்தேவன் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மரியாதை செலுத்தினார். இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறுகையில், இந்து மக்களின் பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்து கூறமாட்டேன் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் செயல்பட்டு வருகிறார்.

ஆனால், பாஜக அனைத்து மதத்தினரின் பண்டிகைக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்து, அனைத்து மதத்தினரும் சமம் என்று ஏற்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் முதல்முதலாக விநாயகர் சதுர்த்திக்கு அரசு விடுமுறை அறிவித்தவர் அண்ணா தான். அண்ணா வகுத்த பாதையில் இருந்து திமுக எவ்வளவு தூரம் விலகியுள்ளது என்பதற்கு இது சாட்சி.

Minister Mano Thangaraj has responded to BJP state president Annamalai's remark that I am not Jesus, if I hit him I will hit him back. Mano Thangaraj Said, Everyone knows Annamalai is the judas.