ஐயோ பாவம்.. சொந்த வீடு கூட இல்லையாம்.. வாடகை வீட்டில் வசிக்கும் மாஜி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்!

சென்னை: எனக்கு பல கோடி ரூபாயில் வீடு இருப்பதாக கூறுகிறார்கள். சென்னை அடையாறில் நான் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறேன் என முன்னாள் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் சி விஜயபாஸ்கர். இவர் கொரோனா நேரத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர். இந்த நிலையில் குட்கா சட்டவிரோத விற்பனைக்கு லஞ்சம் பெற்றதாக இவர் மீது ஒரு புகார் உள்ளது.

இந்த நிலையில் அவருக்கு சொந்தமான இடஙகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றது முதல் முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் ரெய்டு நடத்தி வருகிறார்கள்.

Ex Minister C Vijayabaskar refuses that he is having own house in Chennai with worth of crores.