கடனில் தத்தளித்த காபி டே.. ஒரே வருடத்தில் மாபெரும் மாற்றம் செய்த சித்தார்த் மனைவி மாளவிகா! வேற லெவல்

Chennai

oi-Logi

சென்னை: கடனில் தத்தளித்துக்கொண்டிருந்த காபி டே நிறுவனத்தை ஒரே ஆண்டில் பெரியளவில் மீட்டிருக்கிறார் அதன் சி.இ.ஓ மாளவிகா ஹெக்டே.

2019 கஃபே காபி டே சி.இ.ஓ-வாக இருந்த சித்தார்த் மங்களூருவில் தற்கொலை செய்துகொண்டார். கழுத்தை நெறிக்கும் கடன், வெளி அழுத்தம் என பல்வேறு காரணங்களால் சித்தார்த் தற்கொலை செய்துகொண்டதாக போலீஸ் தெரிவித்தது.

காபி டே நிறுவனர் சித்தார்த்தின் நிறுவனத்துக்கு 7000 ரூபாய் கடன் இருந்த நிலையில் 2020ல் சித்தார்த்தின் மனைவி மாளவிகா ஹெக்டே அந்த நிறுவனத்தின் தலைமைப் பொறுப்புக்கு வந்தார்.

பெங்களூரைச் சேர்ந்த கஃபே காபி டே, இந்தியா முழுவதும் நூற்றுக்கணக்கான கிளைகளுடன் காபி ஷாப்களை நடத்தி வருகிறது. இது இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் நிறுவனமாகவும் மக்களாலும் கொண்டாடப்பட்டு வந்தது. ஸ்டார்பக்ஸ், பாரிஸ்டா மற்றும் கோகா கோலா கோ-சொந்தமான கோஸ்டா காபி போன்றவற்றுக்கு கடுமையான போட்டியாளராக சித்தார்த்தின் கஃபே காபி டே நிறுவனம் வளர்ந்தது.

ட்விட்டரை டாய்லெட்டாக்கி வச்சிருக்கீங்களே.. சாக்கடையில்தான் மலரும்.. நடிகர் சித்தார்த் காட்டம்

English summary

Coffee Day founder Siddharth's company had a loan of Rs.7,000 Crore. In 2020, Siddharth's wife Malavika Hegde took over the leadership of the company. Now Coffee Day repays all their debts.