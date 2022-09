"மிட்நைட் மீட்டிங்".. டார்கெட் 10,000..? அல்லாடும் டாக்டர் சரவணன்.. அனலடிக்கும் அறிவாலயம்.. என்னவாம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இங்கிட்டும் இல்லாமல், அங்கிட்டும் இல்லாமல், நடுவில் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறாராம் டாக்டர் சரவணன்.. ஒரு கட்சியில் நிலையாக இல்லாமல், பதவிக்காக பல கட்சிகளுக்கு மாறினால் இந்த நிலைமைதான் ஏற்படும் என்று முணுமுணுக்கிறார்கள் மதுரை திமுகவினர்... என்ன நடந்தது?

டாக்டர் சரவணனை திமுக பக்கம் இழுத்து கொண்டு வருவதற்கான அசைன்மென்ட் மதுரையை சேர்ந்த திமுக புள்ளி ஒருவரிடம் சில மாதங்களுக்கு முன்பு தரப்பட்டிருந்ததாம்.

அதன்படியே அவரும், வலையைவீச, "திமுகவுக்கு வந்தால், மதுரை மாநகர் வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவி" வேண்டும் என்று சரவணன் கொக்கி போட்டதாக தெரிகிறது.

’சிண்ட்ரெல்லா’ மீது தப்பில்லை..சரவணன் தான் காரணம்! அவரை தூக்குங்க! செக் வைத்த 'தாமரை’! பறந்த புகார்!

English summary

Can Dr. Saravanan get the Major post of Madurai and What decision is DMK going to take