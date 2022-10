"லாஸ்ட் வார்னிங்".. மேலிடத்துக்கு போன மேட்டர்.. அங்கே பாஜக + இங்கே திமுக.. அசராத எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர் நெருக்கடி சூழ்ந்து வரும் நிலையில், பாஜக கடைசி மணியை அடித்திருக்கிறதாம்.. இதையடுத்து, ஓபிஎஸ்ஸுடன் எடப்பாடி இணங்கி செல்வாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாம்.

ஒருங்கிணைந்த அதிமுகவை பாஜக மேலிடம் விரும்புவதால், அதற்கான அறிவுரைகளைகளும் சிக்னல்களும் தொடர்ந்து எடப்பாடிக்கு தரப்பட்டு வருவதாகவும், ஆனால், அதை எடப்பாடி கண்டுகொள்ளாமலேயே உள்ளதாகவும் கூறுகிறார்கள்.

நெடுஞ்சாலை துறை ஊழல், சம்பந்தி ஊழல் விவகாரம், கொடநாடு விவகாரம், ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கை, அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கை, என பல்வேறு விவகாரங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பெயர் அடிபட்டு வருகிறது.

வளைந்து கொடுக்காத தாமரை! களத்தில் இறங்கிய ஓபிஎஸ்! தூபம் போடும் சசிகலா? இறங்கி வருவாரா எடப்பாடி?

Can Edapadi Palanisamy run the AIADMK without BJP, OPS, and what is he going to do next