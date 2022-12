"அச்சாணி" அசையுதே.. மேட்டரே வேறயாமே.. எடப்பாடியிடம் நெருங்கும் மேலிடம்? சைக்கிள் கேப்பில் "சீக்ரெட்"

Chennai

சென்னை: எம்பி தேர்தல் வரஉள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் பாஜக கூட்டணி பிரமாதமாக அமையும் என்றே தெரிகிறது. இதில் ஓபிஎஸ்ஸின் ரோல் என்ன என்பதுதான் இப்போது கேள்வியாக எழுந்துள்ளது.

சில மாதங்களாகவே, ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் நம்பிக்கை மிகுந்த கருத்துக்களை உதிர்த்து வருகிறார்கள்.. குறிப்பாக, "பாஜக மேலிட ஆதரவு அதிகமாக ஓபிஎஸ் டீமுக்கு அதிகமாக கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது..

அதிலும், தமிழகத்தின் பாஜக பொறுப்பாளரே, ஓபிஎஸ்ஸுக்குதான் சப்போர்ட் செய்துவருகிறார்.. எப்படியும், இரட்டை இலை தங்களுக்குதான் கிடைக்க போகிறது என்பதிலும் எங்களுக்கு நிறைய நம்பிக்கை உள்ளது.. பாஜக சொல்வதை கேட்கும் நிலையில்தான் எடப்பாடி தரப்பு உள்ளதே தவிர, எடப்பாடி சொல்லும் ஐடியாக்களை காது கொடுக்கும் கேட்கும் நிலைமையில் பாஜக இல்லை" என்று கூறியிருந்தனர்.

Can't Edapadi Palanisamy do politics against BJP and what Will OPS do the next