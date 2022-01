ரேஷன் கடைகளில் கைரேகை பதிவு செய்ய முடியவில்லையா?.. இனி கவலை வேண்டாம்.. தமிழக அரசு சொன்ன குட் நியூஸ்

Chennai

சென்னை: ரேஷன் கடைகளில் கைரேகைப் பதிவு செய்வதில் சிரமம் இருப்பதால் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு தமிழக அரசு மகிழ்ச்சி செய்தியை அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் கடைகள் மூலம் மக்களுக்கு மாதம்தோறும் அரிசி, சீனி, எண்ணெய், பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் மிக குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இதுதவிர பொங்கல் பண்டிகை காலத்திலும் சிறப்பு பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.சமீபத்தில் கூட மக்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு அடங்கிய 21 பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன. இது தவிர ரேஷன் கடைகளில் சிறு தானியங்களை விற்பனை செய்யவும் தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

The Government of Tamil Nadu has announced good news for ration card holders as it is difficult to register fingerprints in ration shops. The government has ordered the immediate issuance of essential items to the family card holders without any restriction with the approval of the registry