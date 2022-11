போக்குவரத்து விதிமீறல்: அபராத தொகையை உயர்த்தியதற்கு எதிராக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: போக்குவரத்து விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு அபராத தொகை பல மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்நிலையில், போக்குவரத்து விதிமீறலுக்கான அபராத தொகையை அதிகரித்த அரசாணைக்கு எதிராக மதுரையை சேர்ந்தவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

திருத்தப்பட்ட புதிய மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டம் கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு அமலுக்கு கொண்டு வந்தது.

இந்த சட்டத்தின்படி போக்குவரத்து விதிகளை மீறும் நபர்களிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் அபராத தொகை பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டது.

English summary

Fines for motorists involved in traffic violations have been increased manifold. In this case, a person from Madurai has filed a case in the Madras High Court against the ordinance increasing the amount of fine for traffic violations.