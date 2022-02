திமுகவுக்காக பிரச்சாரம்..ருமேனிய நபருக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்.. விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக உத்தரவு..!

Chennai

சென்னை : விசா விதிமுறைகளை மீறி திமுகவுக்கு ஆதரவாக பரப்புரையில் ஈடுபட ருமேனியா நாட்டைச் சேர்ந்த நபருக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதோடு, சென்னை சாஸ்திரி பவன் அலுவலகத்தில் நாளை விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என வெளியுறவுத் துறை உத்தரவிட்டு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு பிரச்சாரம் இன்று மாலையுடன் ஓய்வு அடைந்துள்ளது.

முன்னதாக தமிழகம் முழுவதும் முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் வேட்பாளர்கள் தொண்டர்கள் பல்வேறு வகைகளில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

It has been reported that the Central Government has sent a notice to a Romanian national to campaign in support of the DMK in violation of the visa rules and ordered him to appear before the Shastri Bhavan office in Chennai tomorrow.