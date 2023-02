இன்றே கரையை கடக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. அடுத்த 3 மணி நேரம்.. இந்த மாவட்டங்கள் தான் டார்கெட்!

குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடப்பதால் சில மாவட்டங்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மிதமான மழைய பெய்யக்கூடும்.

சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக தமிழ்நாட்டின் டெல்டா மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பூமத்தியரேகையை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவி வந்த வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி தொடர்ந்து மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நோக்கி நடந்து கடந்த 28ம் தேதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவானது. இதனையடுத்து காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவெடுத்தது.

இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று கரையை கடக்கும் என்பதால் தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்களில் சேலானது முதல் மிதமானது வரை மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. அதேபோல வெப்பநிலையும் சுமார் 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இது குறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,

The Meteorological Department has forecast light to moderate rains with thundershowers over the delta districts of Tamil Nadu in the next 3 hours due to depression over the Bay of Bengal.