வெப்பச்சலனத்தால் இடி மின்னலுடன் ஜில் மழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை மையத்தின் கூல் அறிவிப்பு

சென்னை: தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில் உள் தமிழகம் மற்றும் இலங்கையை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக இடி மின்னலுடன் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதுமே பங்குனி மாத வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. அக்னி நட்சத்திர காலம் போல அனல் காற்றும் வீசுகிறது. மாலை நேரங்களில் குளிர்ந்த காற்று வீசி லேசான சாரல் மழை பெய்கிறது.

கோவை மாவட்டம் வால்பாறை, குமரி மாவட்டம் பெருஞ்சானி, சிலலோகம் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பூதப்பாண்டி, புத்தன் அணை, சாத்தான்குளம் பகுதிகளில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பாம்பம், உசிலம்பட்டி. ஏலகிரி, கொடைக்கானல், திண்டுக்கல் பகுதிளில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

Today Weather Report: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை ஏப்ரல் 07,2022) The Met Office has forecast moderate rains with thunder and lightning due to the prevailing downpours and warming over the interior of Tamil Nadu and the southwestern Bay of Bengal adjoining Sri Lanka.