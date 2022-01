சந்திரனை தரிசனம் செய்தால் இத்தனை நன்மைகளா? - எப்படி வணங்க வேண்டும் தெரியுமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மூன்றாம்பிறைச் சந்திரனை தரிசனம் செய்ய நமக்கு ஆயுள் அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. சந்திரன் இரவு வேளைக்கு அதிபதி என்பதால் இன்றைய தினம் இரவு பிறைச் சந்திரனை தரிசனம் செய்தால் மனக்குழப்பம் நீங்கும். நமது உள்ளங்கையில் சில்லறை நாணயத்தை வைத்து வணங்க செல்வ வளம் பெருகும்.

மூன்றாம் பிறை தரிசனம் முற்பிறவி பாவத்தைப் போக்கும் என்பார்கள். சிவன், பார்வதி, விநாயகப் பெருமான் போன்ற தெய்வங்கள் சூடும் இந்தப் பிறை தெய்வீக சின்னமாகும். காமம், வெகுளி, மயக்கம் இந்த மூன்று குணங்களையும் கடந்தவன் முக்தி அடையலாம் என்பதை நினைவுபடுத்துவதற்கே பெரியவர்கள் இதைக் காணவேண்டும் என்று கூறினார்கள்.

ஜாதகத்தில் சந்திரதோஷம் இருந்தால் அவர்கள் அமாவாசைக்குப் பின்னர் வரக்கூடிய துவிதியை திதியில் விரதம் இருக்கவேண்டும். விரதம் இருந்த பின்னர் மாலை நேரத்தில் சந்திர தரிசனம் செய்யவேண்டும். சந்திரன் நல்ல நிலைமையில் ஜாதகத்தில் இருந்தால் கவலையில்லை. பலம் குன்றிய சந்திரன்,கிரகண தோஷம், சந்திரனோடு சர்ப்பக் கிரகங்கள் இருக்கும் அமைப்பு, சந்திரன் நீசமாக உள்ள‌ அமைப்பு இருப்பவர்கள் சந்திர வழிபாடு அவசியம் செய்ய வேண்டும்.

English summary

We hope that seeing the tertiary moon will increase our lifespan. Since the moon is the ruler of the night, it is hoped that seeing the crescent moon tonight will remove the confusion. The third crescent vision is said to cure pre-existing sin. The crescent is a symbol of the deity worshiped by deities like Lord Shiva, Lord Parvati and Lord Ganesha.