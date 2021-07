மொத்தமாக திறந்துவிட்ட அரசு 5ம் தேதி முதல் எதற்கெல்லாம் அனுமதி.. முழு விவரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தில் அனைத்து வகை கடைகளும் இரவு 8மணி வரை செயல்படஅனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவங்களில் 50 சதவீதம் வாடிக்கையாளர்கள் அமர்ந்து சாப்பிடலாம். டாஸ்மாக் கடைகள் இரவு 8 மணி வரை செயல்படலாம். வரும் ஜூலை 5ம் தேதி முதல் எதற்கெல்லாம் தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது என்ற விவரத்தை இப்போது பார்ப்போம்.

தமிழக முதல்வர் மு.க,.ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியுள்ளதாவது: கொரோனா பெருந்தொற்று ஒன்றிய அரசால் பேரிடராக அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில், 25-3-2020 முதல் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மைச் சட்டத்தின் கீழ், ஊரடங்கு நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது. கொரோனா நோய்த் தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த தேவையான கட்டுப்பாடுகளை 31-7-2021 வரை தொடர்ந்து அமல்படுத்த ஒன்றிய அரசின் உள்துறை அமைச்சகம் 29.6.2021 அன்று அறிவித்துள்ளது.

மக்களின் வாழ்வாதாரம், அத்தியாவசியத் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டும், மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டும், தமிழ்நாட்டில் நோய்த் தொற்று பரவல் குறைந்துள்ளதைத் தொடர்ந்து, 5-7-2021 முதல், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒரே வகையான தளர்வுகள் வழங்கப்படுகிறது.

English summary

All types of shops in Tamil Nadu are allowed to operate till 8 pm. In hotels 50 percent of customers can sit and eat. Tasmac stores can operate until 8 p.m. Let us now look at the details of what the Tamil Nadu government has given permission from July 5.