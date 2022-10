தமிழகத்தில் 7,200 புதிய வகுப்பறைகள் கட்டப்படும்! முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழகத்தில் ரூ.1,050 கோடி மதிப்பீட்டில் 7 ஆயிரத்து 200 வகுப்பறைகள் நடப்பாண்டில் கட்டப்படும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

சட்டசபையில் 110 விதியின் கீழ் அறிவிப்பை வெளியிட்ட அவர் பள்ளிகள் மீது தாம் தனிக்கவனம் செலுத்தி வருவதை உணர்த்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக சட்டசபையில் அவர் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

English summary

Chief Minister Stalin has announced that 7 thousand 200 classrooms will be constructed in Tamil Nadu this year at an estimated cost of Rs.1,050 crore.