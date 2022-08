ஜாதி மதம் இல்லை என சான்று வாங்கிய சென்னை சிறுவன்! உயர்நீதிமன்ற உத்தரவால் தாசில்தார் வழங்கினார்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையை சேர்ந்த சிறுவனுக்கு 2 வாரத்துக்குள் ஜாதி, மதம் இல்லை என சான்று வழங்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக சிறுவனுக்கு அம்பத்தூர் தாசில்தார் ஜாதி, மதம் இல்லை எனக்கூறி சான்றிதழ் வழங்கி உள்ளார்.

தற்போதைய நவநாகரீக வாழ்க்கை முறையில் ஜாதி, மதம் அடிப்படையில் பிரிவினையை பார்ப்பது என்பது மிகவும் கொடுமையானது. இதனை நீக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன.

அந்த வகையில் தமிழகம், கேரளா உள்பட பல இடங்களில் ஜாதி, மதம் இல்லை என பலர் சான்றிதழ்கள் வாங்கி வருகின்றனர். தங்களின் மகன், மகளுக்கு இத்தகைய சான்றிதழ்கள் வாங்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

The High Court ordered that the boy from Chennai should provide proof of non-caste and religion within 2 weeks. As a result, the Ambattur Tahsildar has issued a certificate to the boy stating that he has no caste and religion.