இந்துக்களை திமுகவினர் தாக்கி பேசுவதால் பாஜக வளர்ந்து வருகிறது.. டிடிவி தினகரன் திடீர் கருத்து

சென்னை: ‛‛இந்துக்களை தாக்கி பேசி தமிழகத்தில் பாஜகவை திமுகவின் திராவிட மாடல் ஆட்சி தான் வளர்த்து வருகிறது. பாஜகவை கண்டு பயப்படும் திமுக, காங்கிரஸை கூட கூட்டணியில் இருந்து கழற்றிவிடும்'' என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் சரமாரியாக குற்றம்சாட்டினார்.

தமிழகத்தில் சொத்துவரி, மின்கட்டண உயர்வு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பை வெளிக்காட்டினர். இதற்கு மத்தியில் திமுக அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சிகள் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் இன்று தமிழகம் முழுவதும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது திமுக அரசுக்கு எதிராக கோஷமிடப்பட்டது. மேலும் சொத்து வரி, மின்கட்டணம் உயர்த்த மாட்டோம் எனக்கூறி பொதுமக்களை ஏமாற்றி விட்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

It is DMK's Dravidian model regime that is promoting BJP in Tamil Nadu by talking against Hindus. DTV Dinakaran, General Secretary of Amma Makkal Munnetra Kazhagam, accused the DMK, which is afraid of the BJP, and will remove even the Congress from the alliance.