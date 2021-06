ஊரடங்கால் வேலை இழப்பு.. கூலிக்கு பனை மரம் ஏறிய உதவி பேராசிரியர்.. தவறி விழுந்து பலி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனா ஊரடங்கால் வேலை இழந்த தனியார் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் பனைமரம் ஏறும் கூலிக்கு சென்று வந்துள்ளார். பனை மரத்தில் ஏறி நுங்கு வெட்டும் போது தவறி விழுந்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

நிறைமாத கர்ப்பிணியாக உள்ள அவரது மனைவி, 2 வயது கைக்குழந்தையுடன் தவிக்கிறார். அவருக்கு தமிழக அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று திருவள்ளூர் மாவட்டம் அலமாதி கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கொரோனா மிக கொடுமையானது என்றால், அதனால் கல்வி துறையில் ஏற்பட்ட நிலைமை மிக மோசமானது. குறிப்பாக தனியார் பள்ளிகள், தனியார் கல்லூரிகளில் வேலை பார்க்கும் ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களின் கடினமான நிலையை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. மிகவும் வறுமை நிலையில் வசிக்கிறார்கள். வேலை இழந்து, வருமானம் இழந்து கூலிவேலைக்கு சென்று கடினமான காலத்தை கடந்து வருகிறார்கள்.

English summary

An assistant professor at private college who lost his job in the Corona curfew has gone on a palm climbing spree. He climbed a palm tree and fell while cutting and died tragically.