தனியார் வங்கியில் ஊழியர்களை கட்டிப்போட்டு கோடிக்கணக்கில் நகை-பணம் கொள்ளை.. சென்னையில் அதிர்ச்சி

சென்னை: சென்னை அரும்பாக்கத்தில் பெடரல் வங்கியின் நகைக்கடன் கிளை உள்ளது. இந்நிலையில் வங்கிக்குள் நுழைந்த மர்மநபர்கள் ஊழியர்களை கட்டிப்போட்டு தாக்கிவிட்டு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான நகை, பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை அரும்பாக்கம் 100 அடி சாலையில் பெடரல் வங்கி உள்ளது. வழக்கம்போல் வங்கியின் நகைக்கடன் பிரிவில் இன்று ஊழியர்கள் பணி செய்து வந்தனர். வங்கியில் பொதுமக்களும் வந்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் இன்று திடீரென்று மர்மநபர்கள் வங்கிக்குள் நுழைந்தனர். அவர்கள் கத்தியை காட்டி ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களை மிரட்டினர்.

கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளை.. சென்னை வங்கி கொள்ளை நடந்தது எப்படி?

Federal Bank has a jewelery loan branch at Arumbakkam, Chennai. In this case, the mysterious persons who entered the bank tied up the employees and robbed the jewels and money worth crores of rupees.