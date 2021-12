பல மாதங்களுக்கு பிறகு.. சென்னையில் கொரோனா கேஸ்கள் எப்படி ஏறுது பாருங்க! ஐசிஎம்ஆர் டாக்டரின் டேட்டா

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை:பல மாதங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் சென்னையில் நான்கு வாரங்களாக கொரோனா வழக்குகளின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது எனவும், பொது மக்கள் முக கவசம் அணிதல் கூட்டத்தை தவிர்த்தல் உள்ளிட்ட நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என தேசிய தொற்றுநோய் தடுப்பு மையத்தின் துணை இயக்குனர் டாக்டர் பிரதீப் கவுர் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் ஒமைக்ரான் வைரஸ் மெல்ல பரவத் தொடங்கி இருப்பதையடுத்து, அதைத் தடுக்கும் பொருட்டு பல்வேறு மாநிலங்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் மகராஷ்டிரா, டெல்லி, கேரளா, குஜராத், ராஜஸ்தான், தெலுங்கானா, தமிழகம் என இதுவரை மொத்தம் 19 மாநிலங்களில், 550க்கும் மேற்பட்டோர் ஓமிக்ரானால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

உசிலம்பட்டியில் ஷாக்! 5 நாட்களே ஆன பெண் சிசு மர்ம மரணம்.. பெற்றோர் தலைமறைவு.. பெண் சிசுக்கொலையா?

அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலும் , அதைத் தொடர்ந்து டெல்லியில் 150க்கும் மேற்பட்டோரும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதேபோல தெலங்கானா, தமிழகம், குஜராத், கேரளா, ஹரியானா, உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களிலும் ஓமிக்ரான் காரணமாக ஏராளமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து ஓமிக்ரான் பரவலைத் தடுக்கும் பொருட்டு பல்வேறு மாநிலங்களும் மீண்டும் இரவு நேர ஊரடங்கைப் பிறப்பித்துள்ளன.

English summary

Dr Pradeep Kaur, deputy director of the National Center for Epidemiology, tweeted that the number of corona cases in Chennai had been steadily rising for four weeks after several months and that the public should take strict precautionary measures, including wearing face masks.