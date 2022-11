கனமழையால் வெள்ளமா? சென்னை மக்களை எச்சரிக்கும் சுரங்கபாதை சிக்னல்கள்.. அசத்தும் மாநகராட்சி.. எப்படி?

Chennai

சென்னை: சென்னையில் மழை பெய்தால் சுரங்கபாதைகளில் தண்ணீர் தேங்குவது வாடிக்கையான ஒன்றாக உள்ள நிலையில் அதுபற்றி பாதசாரிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு எச்சரிக்கை செய்யும் வகையில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் புதிதாக சிக்னல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சென்னையில் ஆண்டுதோறும் நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை வெளுத்து வாங்கும். இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கும். மேலும் வீடுகளுக்குள்ளும் மழைநீர் புகுந்து பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

அதோடு மக்கள் அனைவரையும் படகுகள் மூலம் மீட்டு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கும் சூழல் ஏற்படும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக இது தொடர் கதையாகி வந்தது. இதனால் இந்த ஆண்டும் கூட சென்னையில் மழை வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுமோ என்ற கேள்வி எழுந்தது.

When it rains in Chennai, it is common for the subways to get waterlogged. Now Signals have been set up by the corporation administration to to alert on inundation to the pedestrians and motorists about it.