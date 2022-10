சென்னை மக்களை குஷியாக்கும் செய்தி.. ‘42 பார்க்’ ஆர்டர் போட்ட மாநகராட்சி! வேலை தொடங்குவதுதான் பாக்கி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: வாகன நெரிசல் புகையிலும், பணி அழுத்தங்களுக்கு மத்தியிலும் மூச்சுத்திணறிக் கொண்டிருக்கும் சென்னைவாசிகள் பெரும்பாலானோருக்கு பூங்காக்கள்தான் ஆசுவாசமளிக்கின்றன.

அந்த வகையில் சென்னைக்கு புதியதாக 42 பூங்காக்கள் வர இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது சென்னைவாசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரூ.20 கோடி மதிப்பில் பூங்காக்களுடன் விளையாட்டு திடல்களும் அமைய உள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.

English summary

There are reports that 42 new parks are coming to Chennai. The Corporation has announced that parks and playgrounds will be constructed at a cost of Rs.20 crore. This announcement has brought happiness to Chennai residents.