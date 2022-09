அடுத்த அதிர்ச்சி.. சென்னை உள்பட 8 ரயில் நிலையங்களில் பிளாட்பார்ம் கட்டணம் உயர்வு.. காரணத்தை பாருங்க

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: வரும் நாட்களில் தொடர்ந்து பண்டிகை, விழாக்கள் வர உள்ளதால் தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை மண்டலத்தில் உள்ள 8 ரயில் நிலையங்களில் நடைமேடை கட்டணம் ரூ.10ல் இருந்து ரூ.20 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டண உயர்வு என்பது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் 2023 ஜனவரி மாதம் 31 வரை நடைமுறையில் இருக்கும்.

தமிழகம் உள்பட இந்தியா முழுவதும் அக்டோபர் மாதம் முதல் ஜனவரி மாதம் வரை தொடர்ச்சியாக பல்வேறு பண்டிகைகள், விழாக்கள் நடைபெற உள்ளன.

அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும் ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை, தீபாவளி வர உள்ளது. அதன்பிறகு டிசம்பர் மாதத்தில் கிறிஸ்துமஸ், ஜனவரியில் பொங்கல் விழாக்கள் கொண்டாடப்பட உள்ளது.

English summary

As the festival and celebrations are coming up in the coming days, platform fare has been increased from Rs.10 to Rs.20 at 8 railway stations in Chennai zone of Southern Railway. The fare hike will be effective from October 1 to January 31, 2023.