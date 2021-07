விஜய்க்கே தெரியாமல் விஜய் செய்த சூப்பர் காரியம்.. டாக்டர்கள் செய்த சக்சஸ்.. என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற போது ஏற்பட்ட விபத்தில் காயம் அடைந்த சிறுவனுக்கு பிகில் படத்தை காண்பித்து டாக்டர்கள் சிகிச்சை அளித்துள்ளனர். இந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவம் சென்னை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனயில் நடந்துள்ளது.

சென்னை மயிலாப்பூர் கணேசபுரத்தை சேர்ந்த சிறுவன் சசிவர்ஷன் (வயது 10) தனது மாமா அரவிந்த் என்பவருடன் கடந்த செவ்வாய்கிழமை இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார்.

அண்ணாசாலை அருகே பட்டுலாஸ் சாலையில் அரவிந்த் இருசக்கர வாகனத்தை ஒட்டியபடி வந்த போது எதிர்பாராதவிதமாக தூக்க கலக்கத்தில் இருந்த சிறுவன் சசிவர்ஷன் தவறிவிழுந்தார்.

English summary

chennai rayapettai govt hospital's Doctors have treated a boy who was injured in an accident while riding a two-wheeler by showing him the film 'bigil' starring Vijay. This interesting incident took place at the Government Hospital, Raipet, Chennai.