தத்தளிக்கும் சென்னை: சில மணி நேர மழைக்கே சாலைகளில் ஆறாக ஓடும் மழை நீர் - பொதுமக்கள் அவதி

Chennai

Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிகாலை நேரத்தில் பெய்த கனமழையால் சென்னை சாலைகளில் ஆறாக தண்ணீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளிலும் ரயில்வே சுரங்க பாலங்களிலும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். சில மணி நேர மழைக்கே தண்ணீரில் தத்தளிக்கிறது தமிழக தலைநகரம். வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கும் முன்பு மழைநீர் வடிகால் சீரமைப்புபணிகளை தொடங்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

வெப்பச்சலனம், வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தில் 13 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை மையம் நேற்று அறிவித்தது. வானிலை மையம் கணித்தது போலவே நேற்றிரவு பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்தது.

இன்று அதிகாலை முதலே வானத்தில் கருமேகங்கள் சூழ்ந்தன. சாரலாக தொடங்கிய மழை இடியும் மின்னலுமாக கொட்டித்தீர்தது. பல பகுதிகளில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. மரங்கள் உடனடியாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.

English summary

Heavy rains in the early hours of the morning flooded the roads in Chennai. The public has been inconvenienced as water has accumulated in low-lying areas and railway tunnel bridges. The capital of Tamil Nadu is tumbling in the water after a few hours of rain. The public has demanded that rainwater drainage repairs be started before the start of the northeast monsoon.