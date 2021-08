இந்திய குடியுரிமை பெற்ற.. வங்கதேசத்தவரை முகாமில் அடைத்த விவகாரம்.. உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!

Chennai

சென்னை: வங்கதேசத்திலிருந்து வந்து இந்திய குடியுரிமை பெற்றவரை அயல்நாட்டவருக்கான சிறப்பு முகாமில் அடைத்த தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது.

வங்கதேசத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர் சுஷீல் சர்கார். இந்து மதத்தை சேர்ந்த இவர் வங்க தேசத்தில் மத ரீதியான துன்புறுத்தல் இருக்கும் என்ற அச்சத்தில் தனது 13-வது வயதில் அதாவது 1996-ம் ஆண்டில் குடும்பத்துடன் இந்தியா வந்து கொல்கத்தாவில் குடியேறினார்.

The Chennai High Court has quashed the order of the Tamil Nadu government to detain an Indian national from Bangladesh in a special camp for foreigners