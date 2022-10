காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறும்! எங்கெங்கு மழை வெளுக்கப்போகுது தெரியுமா?வானிலை மையம் அலர்ட்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் புயலாக மாறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை வெளுக்கக் கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

The Meteorological Department has warned that the depression will turn into a storm in the next 12 hours.