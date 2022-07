பிரச்சினையில்லை! ஓபிஎஸ் நலமுடன் உள்ளார்..உடல்நிலை சீராக உள்ளது! எம்ஜிஎம் மருத்துவமனை அறிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: லேசான கொரோனா தொற்று அறிகுறிகளுடன் ஓபிஎஸ் தனிமை வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் எனவும், அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளது என சென்னை எம்ஜிஎம் மருத்துவமனை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

எப்படி இருக்கிறார் OPS? மருத்துவமனை வெளியிட்ட புதிய தகவல்

முன்னாள் முதலமைச்சரும் அதிமுக பொருளாளர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடந்த சில நாட்களாக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக தனது ஆதரவாளர்களுடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வந்தார்.

தர்மர் யார் பக்கம்? 3 லிஸ்ட்டிலும் மிஸ்ஸிங்.. என்ன காரணம்? - திட்டவட்டமாக மறுக்கும் ஓபிஎஸ் தரப்பு!

நேற்று மாலை வரை தங்கள் தரப்பு நிர்வாகிகள் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வழக்கறிஞர்களுடன் நீதிமன்ற தீர்ப்பு மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தில் முறையிடுவது குறித்து தீவிர ஆலோசனை செய்து வந்தார்

English summary

Chennai MGM Hospital has released a report that he has been admitted to the OPS isolation ward with mild symptoms of corona infection and his condition is stable.