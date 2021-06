Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையை உலுக்கிய எஸ்பிஐ கொள்ளையால் வங்கிகளுக்கு ரூ. 48 லட்சம் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், பொதுமக்களுக்கு எந்த இழப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

48 லட்சத்தை ஆட்டையை போட்ட கேங்.. அதிர்ந்து போன எஸ்பிஐ.. சிடிஎம் மெஷினுக்கு தடை.. பகீர் பின்னணி

வடமாநில கொள்ளையர்கள் திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், விரைவில் பிடிபடுவார்கள் என்றும் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல் ஆணையர் தெரிவித்தார்.

இந்தியா முழுவதும் எஸ்பிஐ கேஸ் டெபாசிட் மிஷின்களில் (சிடிஎம்) பணம் எடுக்க தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று எஸ்பிஐ வங்கி தலைமை பொதுமேலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

chennai Metropolitan Police Commissioner Shankar Jiwal told reporters that the SBI robbery that rocked Chennai had caused a loss of Rs 48 lakh to the banks and no loss to the public. Meanwhile, withdrawals from SBI Case Deposit Machines (CDMs) across India have been temporarily banned.