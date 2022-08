சென்னை தனியார் வங்கி கொள்ளையில் 3 பேர் அதிரடி கைது.. 15 கிலோ தங்க நகைகள் பறிமுதல்! பரபர தகவல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை அரும்பாக்கம் தனியார் வங்கியின் நகைக்கடன் வழங்கும் பிரிவில் நேற்று 32 கிலோ தங்க நகைகள் கொள்ளைப்போன வழக்கில் 3 பேரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். இவர்களிடம் இருந்து 15 கிலோ தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை அரும்பாக்கம் 100 அடி சாலையில் பெடரல் வங்கி உள்ளது. இந்த வங்கியின் நகைக்கடன் வழங்கும் பிரிவு செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் நேற்று பிற்பகலில் வங்கியின் லோளாளர் சுரேஷ் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை எக்ஸ்சிகியூட்டிவ் விஜயலட்சுமி ஆகியோர் பணியில் இருந்தனர். காவலாளியாக சரவணன் இருந்தார்.

'விமானங்களுக்கு ஆபத்தா?'.. பறக்கும் தட்டுக்களுடன் மோதப்போகிறது?.. திகில் கிளப்பும் அமெரிக்க எம்.பி!

English summary

The police have arrested 3 persons in the case of theft of 32 kg of gold jewelery from the jewelry loan department of Chennai Arumbakkam Private Bank yesterday. 15 kg of gold jewelery has been seized from them.