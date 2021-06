Chennai

சென்னை: பள்ளி மாணவிகளிடம் பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டதாகவும் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகவும் கைதுசெய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள சென்னை PSBB பள்ளியின் ஆசிரியர் ராஜகோபால் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பால் பள்ளி-கல்லூரிகள் கடந்த ஆண்டு மூடப்பட்டன.மாணவ-மாணவிகளுக்கு 'ஆன்-லைன்' மூலம் ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்தநிலையில் சென்னை கே.கே.நகரில் மத்திய அரசின் பாடத்திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் பத்ம சேஷாத்திரி பாலபவன் பள்ளியின் வணிகவியல் ஆசிரியர் ராஜகோபாலன் 'ஆன்-லைன்' வழி கல்வியின் போது மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாக புகார்கள் எழுந்தது.

Rajagopal, a teacher at the PSBB school in Chennai, has been arrested under the Kundas act of sexually harassing schoolgirls and sending pornographic text messages.