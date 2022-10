எஸ்ஆர்ஆம் கல்லூரி அடுத்த ஷாக்! விஷம் குடித்து மயங்கி சரிந்த மாணவன்! பார்சலில் வந்த சோடியம் சல்பேட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை காட்டாங்குளத்தூர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் எஸ்ஆர்எம் கல்வி குழும கல்லூரியில் பிடெக் நான்காம் ஆண்டு படித்து வந்த கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மாணவன் தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்த நிலையில் ஆன்லைனில் விஷத்தை ஆர்டர் செய்து குடித்தது போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை அருகே காட்டாங்குளத்தூர் பகுதியில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம் குழுமத்துக்குச் சொந்தமான எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக் பல்கலைக்கழகம் கடந்த சில வருடங்களாக செயல்பட்டு வருகிறது.

இங்கு தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி ஆந்திரா, கேரளம், கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு வட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான மாணவ மாணவியர்கள் இங்கு விடுதியில் தங்கி கல்லூரியில் பயின்று வருகின்றனர்.

English summary

A preliminary investigation conducted by the police has revealed that a student from the state of Kerala, who was studying B.Tech in the fourth year of the SRM Education Group College operating in the Kattangulathur area of Chennai, had ordered poison online and consumed it while committing suicide.