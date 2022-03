சிதம்பரம் கோவில் ஒரு சாதியினருக்கு மட்டுமே சொந்தமானதல்ல...பொது சொத்தாக்க வேண்டும் - கி.வீரமணி

Chennai

சென்னை: சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் தீட்சிதர்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல என்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளதால் அதனை பொதுசொத்தாக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்று திராவிடர் கழகத்தலைவர் கி. வீரமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் பற்றிய சர்ச்சை பல ஆண்டுகாலமாகவே நீடித்து வருகிறது. அது தங்களுக்கு சொந்தமானது என தீட்சிதர்கள் கூறி வருகின்றனர். தேவாரம் பாட மறுத்து வருவதால் தமிழ் அமைப்பினர் பலரும் போராட்டம் நடத்துகின்றனர்.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் அர்த்தமண்டபத்தில் நுழைந்து தேவாரம் பாட முயன்ற ஆறுமுகசாமியை அவமானப்படுத்தியது மட்டுமில்லாமல் அவர் கைகள் முறியும் அளவுக்கு அடித்து துவைத்தனர் தீட்சதர்கள். கைகள் முறிந்தாலும் தன் உயிரே போனாலும் பரவாயில்லை, சிற்றம்பல மேடையில் தேவாரம் பாடாமல் விடமாட்டேன் என பீனிக்ஸ் பறவையைபோல சிலிர்த்தெழுந்தார் அவர். தமிழை அர்த்தமண்டபத்தில் ஏற்ற களப்போராட்டம், சட்டப்போராட்டம் என தள்ளாத வயதிலும் தமிழுக்காக களமாடிய ஆறுமுகசாமிக்கு, கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சிற்றம்பல மேடையில் தேவாரம் பாடலாம் என்று அனுமதி வழங்கி ஆணையிட்டது. இதனையடுத்து, அவரை யானை மீது ஏற்றி அர்த்தமண்டபம் அழைத்து வந்தபோது, கோயில் வாசலில் வரிசைக்கட்டி நின்ற தீட்சதர்கள் தமிழ் பாட வரும் தமிழர்களை தடுக்க முயன்றனர். போலீசார் உதவியுடன் சிற்றம்பல மேடைக்கு சென்று 'நால்வர் மடத்தை' சேர்ந்த ஆறுமுகசாமி, சத்தியவேல் முருகன் உள்ளிட்டோர் தேவாரம் பாடி, அறுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தமிழை தில்லைக்குள் அழைத்துச் சென்றனர்.

