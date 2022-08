டிரம்ஸ் வாசித்து அசத்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்- அருகே நின்ற வோர்கோவிச்சையும் அழைத்து.. ஒரே சிரிப்புதான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு விழாவில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், டிரம்ஸ் சிவமணியுடன் சேர்ந்து டிரம்ஸ் வாசித்து அசத்தினார். அருகே நின்ற சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பு தலைவர் அர்காடி வோர்கோவிச்சையும் டிரம்ஸ் வாசிக்க அழைத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

Chess Olympiad நிறைவு விழாவில் Drums Sivaman-ன் Performance *Politics

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் நிறைவு விழா நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் இன்று மாலை 6 மணிக்கு வண்ணமயமான கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் துவங்கியது.

இசை நிகழ்ச்சியில் டிரம்ஸ் சிவமணி, வீணை இசைக் கலைஞர் ராஜேஷ் வைத்யா, கீ போர்டு கலைஞர் ஸ்டீபன் தேவசி, புல்லாங்குழல் இசைக் கலைஞர் நவீன் ஆகியோர் இணைந்து பல பாடல்களை இசைத்தனர்.

அப்போது முதல்வர் ஸ்டாலின், டிரம்ஸ் சிவமணியுடன் இணைந்து டிரம்ஸ் வாசித்த நிகழ்வு அனைவரையும் ஆச்சர்யப்படுத்தியது.

செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு விழா.. 'ஆளப்போறான் தமிழன்’ என மாஸாக என்ட்ரி கொடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

At the closing ceremony of the Chess Olympiad 2022, Chief Minister MK Stalin played the drums along with drus Sivamani. Chief Minister Stalin also invited FIDE President Arkady DVorkovich to play drums.