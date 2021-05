சட்சபையில் நேற்று ஸ்டாலின் பேசிய பேச்சு.. இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டம்.. எல்லாமே சூப்பர் அணுகுமுறை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தின் முதல்வராக முக ஸ்டாலின் பதவியேற்றதில் இருந்தே பல்வேறு அணுகுமுறைகள் மூலம் அரசியல் கட்சியினரையும், அதிகாரிகளையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளார்.

நேற்று சட்டசபையில் பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, 'ஜனநாயக நாட்டில் ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்பவை ஒரு நாணயத்தினுடைய இரு பக்கங்கள். இதில் ஒரு பக்கம் சரியாக இருந்து, மறுபக்கம் சிதைந்து போயிருக்குமென்று சொன்னால், அந்த நாணயம் செல்லாக் காசாகி விடும்' என்றார்.

இதை சுட்டிக்காட்டி முதல்வர் முக ஸ்டாலின் பேசுகையில், அண்ணாவின் தம்பிமார்கள்தான் நாங்கள். ஒரு மனிதனின் முகத்தில் உள்ள நிறைகளை மட்டுமல்ல, குறைகளையும் காட்டுவதுதான் கண்ணாடி. அதுபோல் ஆளுங்கட்சியினுடைய நிறை குறைகளை காட்டுவதுதான் சட்டமன்றம்' என்று சொன்னவர் யார் தெரியுமா? எங்கள் தலைவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்.

