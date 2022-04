மக்கள் நல பணியாளர்களுக்கு மீண்டும் பணி! முதல்வர் அசத்தல் அறிவிப்பு! 11 வருட போராட்டத்திற்கு முடிவு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட மக்கள் நலப் பணியாளர்களுக்கு, அவர்கள் விருப்பத்தின் பேரில் 7500 ரூபாய் ஊதியத்தில் மீண்டும் பணி வழங்கப்படும் என சட்டப் பேரவையில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக அரசால் பணி அமர்த்தப்பட்ட மக்கள் நலப் பணியாளர்கள் 13,500 பேர் கடந்த 2011ம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தின் போது திடீரென பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

முன்னதாக, திமுக ஆட்சியில் பணியில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவதும், அதிமுக ஆட்சியில் டிஸ்மிஸ் ஆவதுமாக இந்த விவகாரம் தற்போது வரை உள்ளது.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has announced in the Legislative Assembly that the public welfare workers who were sacked during the AIADMK regime will be re-employed at a salary of 7500 rupees at their discretion.